У Києві продавця-консультанта підозрюють у привласненні майже ₴100 тисяч

Протягом кількох місяців зловмисник забирав гроші з касової скриньки, поки нестачу не помітив власник магазину та не звернувся до поліції. Тепер фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

До Солом’янського управління поліції із заявою звернувся власник магазину з продажу алкогольних напоїв на вулиці Практичній та повідомив, що під час проведення перевірки виявив нестачу товару та грошових коштів. Правоохоронці зареєстрували даний факт та розпочали з’ясовувати обставини, за яких зникли гроші.

Під час перевірки отриманої інформації дільничні офіцери поліції спільно з оперативниками провели комплекс заходів та з’ясували, що до зникнення коштів причетний раніше не судимий 33-річний співробітник магазину, який перебуває на посаді продавця-консультанта. З березня по травень зловмисник продавав товар повз касу, а також періодично забирав собі гроші з касової скриньки. Загальна сума привласнених коштів становить майже 100 тисяч гривень.

На даний час слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва