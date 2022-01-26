У Києві псевдоадвокат виманив у іноземця ₴2 млн.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури м. Києва викрито та повідомлено про підозру 44-річному чоловікові, який шахрайським шляхом заволодів коштами іноземця під приводом надання адвокатських послуг (ч. 4 ст. 190 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, іноземець розшукував адвоката для надання правової допомоги товаришу, підозрюваному в умисному вбивстві та якому одним із районних судів Одеської області обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Під час зустрічі з іноземцем підозрюваний, представившись адвокатом, переконав останнього, що зможе забезпечити звільнення його товариша під заставу попри те, що рішенням суду альтернативного запобіжного заходу не передбачалося.

Спершу підозрюваний запросив та отримав передплату за свої майбутні послуги у розмірі 500 доларів США.

Під час другої зустрічі чоловік повідомив іноземцю, що вартість його послуг становитиме 70 тис. доларів США та за передоплату у 30 тис. доларів США він погодиться виконувати взяті на себе зобов’язання.

Будучи введеним в оману, потерпілий передав підозрюваному понад 2 млн гривень, а саме 56 тис. доларів США та 667 тис. грн.

Щоб переконати іноземця у виконанні домовленостей псевдоадвокат, користуючись юридичною необізнаністю останнього, надсилав фотографії копій документів, що нібито стосувались кримінального провадження.

У ході проведення санкціонованих обшуків у зловмисника вилучили численну кількість документів з ознаками підроблення, а також комп’ютерну техніку, за допомогою якої вони виготовлялися, підроблені штампи та печатки органів судової системи, виконавчої влади та приватної сфери діяльності.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заходи з викриття правопорушення проводилися прокурорами спільно з Голосіївським УП ГУ НП у м. Києві, за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури