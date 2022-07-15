У Києві псевдодизайнерка обікрала чоловіка на ₴175 тис. за допомогою очних крапель

Оболонською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно уродженки Рівненської області, яка під приводом надання дизайнерських послуг заволоділа майном клієнта з застосуванням лікарського препарату (ч. 4 ст. 187 КК України).

У травні 2022 року до правоохоронців звернувся мешканець Оболонського району столиці з заявою про вчинення крадіжки з його квартири.

Як виявилося, напередодні чоловік запросив до себе дому дизайнера інтер’єра, яку знайшов через інтернет.

Перебуваючи в квартирі потерпілого, жінка непомітно для нього додала у склянку з напоєм очні краплі. Випивши напій, чоловік втратив свідомість.

Використовуючи безпорадній стан потерпілого зловмисниця заволоділа його речами, грошима та іншим майном на суму 175 000 гривень, після чого втекла, залишивши останнього у безсвідомому стані.

Завдяки вжитим оперативним заходам упродовж доби після вчинення злочину підозрювану встановили та затримали. За місцем її перебування правоохоронці вилучили частину викраденого майна.

На цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрювана перебуває під вартою.

Враховуючи вчинення злочину в умовах воєнного стану, жінці загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура