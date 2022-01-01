У Києві шахрай наживався на бажаючих допомогти ветеранам АТО

У Києві шахрай з підробленими документами видавав себе за учасника бойових дій на Донбасі та цинічно обманював людей на вулиці, збираючи гроші нібито на допомогу ветеранам АТО. Афериста викрили і забрали в поліцейське райуправління.

Про це передає « Київ Оперативний » у своєму Telegram-каналі.

Шахрая вивели на чисту воду біля одного з супермаркетів на проспекті Степана Бандери на Оболоні.

У мережі з’явилося відео, як правоохоронці та справжні ветерани російсько-української війни влаштували чоловікові допит, під час якого аферист і був викритий.

Лже-АТОшник плутався у відповідях і показував фейкові документи та медичну довідку про участь у військових діях на поранення, які й дозволяли йому заробляти на небайдужих перехожих, охочих допомогти «ветерану».

На кадрах видно, що чоловік розповідав, що нібито «пройшов дві війни», потім говорив, що був у Донецьку, що отримав поранення від вибуху гранати, потім — що був травмований на Майдані… та інше.

У підсумку реальні ветерани суворо попередили шахрая, що за такі дії його чекає суворе покарання. Той пообіцяв, що поїде з Києва до Житомира.

Закінчилося тим, що громадянина після з’ясування деталей за участю колишніх військових поліцейські відвезли в Оболонське управління. // РБК-Україна