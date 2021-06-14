У Києві спецпризначенці затримали чоловіка за замах на вбивство пенсіонерки

Фігурант проник до приватного будинку та з ножем напав на власницю. Зловмисника затримали неподалік від місця події, наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

На спецлінію 102 від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий з ножем намагався вбити її 69-річну родичку, яка проживає у приватному будинку на вулиці Добрий шлях. За кілька хвилин на адресу негайно прибули екіпаж полку поліції особливого призначення № 2, слідчо-оперативна група та оперативні працівники.

Як розповіла старша слідча Голосіївського управління поліції Лілія Бабкова, завдяки оперативному реагуванню правоохоронці одразу розшукали зловмисника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що затриманий – 32-річний донеччанин, проник до приватного будинку та, побачивши жінку, кинувся на неї з ножем. Власниця почала звати на допомогу, але зловмисник встиг вдарити її кілька разів у груди. Потерпілу госпіталізовано до лікарні, а поліцейські з’ясовують мотиви такого вчинку».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а також направлено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва