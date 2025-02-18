За розбійний напад на жінку засуджено жителя Кам’янеччини

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури судом визнано винним 21-річного жителя Кам’янеччини у розбої (ч. 4 ст. 187 КК України). Його засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла.

Подія сталась у листопаді минулого року в м. Кам’янець-Подільський.

Засуджений помітив на автомобільній парковці жінку та вирішив її пограбувати. Він штовхнув 63-річну потерпілу на землю, наніс декілька ударів, вирвав сумку та побіг геть. Жінка прийшла додому та викликала «швидку». Лікарі діагностували переломом плечової кістки та повідомили правоохоронців.

Поліцейські вже за кілька годин розшукали розбійника. Він встиг витягнути із сумки гроші та викинув її неподалік місця злочину.

До вироку суду чоловік перебував під вартою.

Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури