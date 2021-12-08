У Києві судитимуть чоловіка, який грабував мешканців Деснянського району

Слідчі довели причетність зловмисника до 4 епізодів правопорушень та скерували до суду обвинувальний акт. Зараз фігурант перебуває у слідчому ізоляторі. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Протягом декількох місяців до чергової частини Деснянського управління поліції надходили повідомлення про пограбування киян на проспекті Маяковського, Броварському та вулицях Кіото і Шолом-Алейхема. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та задокументували злочини.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Наталія Бакуменко, у ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили особу порушника:

«Зловмисником виявився 25-річний уродженець Одещини, раніше судимий за майнові злочини. Чоловік підходив до перехожих та силою забирав ґаджети та гроші. Своїми діями правопорушник завдав шкоди потерпілим майже на 22 тисячі гривень. Ми зібрали доказову базу його вини та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили киянину про підозру у вчиненні чотирьох злочинів. Наразі фігурант перебуває у слідчому ізоляторі».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочато за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, завершено. Матеріали разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва