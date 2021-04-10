На Хмельниччині викрили у хабарництві голову територіальної громади

Працівники обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області викрили факт вимагання та одержання неправомірної вигоди головою однієї з територіальних громад області.

Посадовець вимагав у підприємця 3800 доларів США за вплив на прийняття виконкомом рішення про видачу дозволу на розміщення рекламних щитів на території громади.

В момент одержання частини бажаної суми (1300 доларів) працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України , а саме — одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування. Санкція статті передбачає штраф від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання посадовцю запобіжного заходу.

До проведення спецоперації залучалися працівники управління СБУ в області.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області