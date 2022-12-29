На Сумщині поліцейські припинили діяльність місця розпусти

Співробітники Управління міграційної поліції спільно з працівниками відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області, слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми задокументували діяльність місця розпусти, замаскованого під вигляд масажного салону, що утримувався з метою звідництва для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів провадження та у приміщенні салону правоохоронці вилучили мобільні телефони, ноутбук, комп’ютерну техніку, 13 тисяч гривень, 700 євро та засоби гігієни.

За даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігурантам провадження. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області