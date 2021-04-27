У столиці чоловіки викрали авто, щоб поїхати в нічний клуб

Патрульні помітили автомобіль ВАЗ, що рухався Кільцевою дорогою без світла фар.

Інспектори подали водієві сигнал про зупинку, натомість він пришвидшився та почав тікати. Врешті на бульварі Кольцова водій не впорався з керуванням та в’їхав у огорожу.

Водій та пасажир кинулися навтьоки, але їх швидко затримали патрульні. Охоронцям порядку довелося застосувати фізичну силу та кайданки.

У обох чоловіків інспектори помітили явні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат освідування водія — 1,26 проміле.

Як пояснили самі затримані, протягом ночі вони вживали алкоголь, тоді й виникла ідея викрасти ВАЗ та поїхати розважатися далі.

Замість розваг водій отримав три адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) та за ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку) КУпАП. // Вартові еспресо