У Києві судитимуть чоловіка, який під час стажування викрав в установі комп’ютерну техніку

Аби повернути свої борги, молодик поцупив чотири ноутбуки та здав їх до ломбарду. Відносно фігуранта столичні поліцейські направили обвинувальний акт до суду, йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

До Голосіївського управління поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від власника установи на вулиці Михайла Максимовича про відсутність в офісі чотирьох ноутбуків. Для встановлення всіх обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Поліцейські опитали заявника, проаналізували відео з камер спостереження та встановили коло осіб, які мали вільний доступ до офісу. Виявилось, що до вчинення крадіжки техніки причетний чоловік, який проходить стажування.

Правопорушник відчинив кабінет, забрав чотири ноутбуки та здав їх до найближчого ломбарду, аби розплатитись з боргами. Зловмисник — 22-річний уродженець Київщини.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Дізнавачі Голосіївського управління поліції повідомили фігуранту про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду для розгляду справи по суті. Зловмиснику загрожує до п’яти років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва