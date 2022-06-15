У Києві судитимуть чоловіка, який вбив свою дружину

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Під час сварки зловмисник спочатку побив жінку, а потім завдав їй численних ножових ударів. Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження та передали матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Нагадаємо, у березні поточного року до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у своїй квартирі, яка розташована в будинку на вулиці Перова, він виявив мертвою власну дружину. Також чоловік сказав, що напередодні він її побив під час сімейної сварки.

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Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили потерпілу без ознак життя із чисельними забоями та ножовими пораненнями, а також її чоловіка-заявника, який перебував напідпитку. З місця події слідчо-оперативна група вилучила кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази, які вказали на причетність заявника до вбивства власної дружини. Правоохоронці затримали 61-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

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