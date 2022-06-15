У Києві судитимуть чоловіка, який вбив свою дружину

Під час сварки зловмисник спочатку побив жінку, а потім завдав їй численних ножових ударів. Слідчі завершили досудове розслідування кримінального провадження та передали матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років в’язниці.

Нагадаємо, у березні поточного року до столичної поліції на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у своїй квартирі, яка розташована в будинку на вулиці Перова, він виявив мертвою власну дружину. Також чоловік сказав, що напередодні він її побив під час сімейної сварки.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили потерпілу без ознак життя із чисельними забоями та ножовими пораненнями, а також її чоловіка-заявника, який перебував напідпитку. З місця події слідчо-оперативна група вилучила кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а також інші речові докази, які вказали на причетність заявника до вбивства власної дружини. Правоохоронці затримали 61-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали справи разом з обвинувальним актом до суду. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва