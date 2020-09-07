У Києві судитимуть чоловіка, який знущався над рідною сестрою

Київською місцевою прокуратурою № 2 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 37-річного мешканця Києва за фактом вчинення фізичного та психологічного насильства відносно рідної сестри (ст. 126-1 КК України).

Так, під час досудового розслідування зібрано докази того, що підозрюваний умисно та систематично ображав нецензурними словами свою 43-річну сестру, у присутності малолітніх дітей залякував її та принижував, погрожував фізичною розправою, вчиняв фізичне насильство.

Вказані події відбувалися протягом останнього року, за що кривдник 4 рази притягувався до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 КУпАП.

Проте складені адмінпротоколи не вплинули на обвинуваченого та не змінили його поведінки. При цьому чоловік ніде не працює та зловживає спиртними напоями.

Обвинувальний акт відносно зловмисника скеровано до Дарницького районного суду столиці для розгляду по суті.

Відповідно до санкції інкримінованої статті чоловіку загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Прес-служба прокуратури Києва