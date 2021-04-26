Головний тренер «Колоса» визнав історію з дебошем своїх «зірок» у поїзді

Гравців покарали.

Головний тренер «Колоса» Руслан Костишин прокоментував інцидент у поїзді за участю його гравців, коли команда на початку квітня поверталася з Ужгорода.

«Я сам розберуся зі своїми футболістами. Вони вже оштрафовані. Але немає жодного відео, немає заяви. Може, вони щось порушили, але я не можу за ними весь час їздити», — цитує Костишина ТРК «Футбол 1/2/3».

«Це був їхній вихідний. Якби вони розбили двері або ще щось — їх одразу закрили б. Оштрафували за цю історію – диму без вогню не буває, вони попалися. Вони поводилися неправильно, я із цим згоден. Але все так рознесли, ніби там було зґвалтування», — заявив головний тренер.

До речі, гравці «Колоса» відсвяткували один з голів у ворота «Ворскли», зобразивши потяг.

LB.ua