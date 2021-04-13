У Києві судитимуть двох осіб, викритих на збуті 50 тисяч фальшивих американських доларів

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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, викритих на збуті підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах (ч. 2, 3 ст. 199 КК України).

У ході реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці встановили, що на території столичного регіону діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблену іноземну валюту, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

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У ході досудового розслідування правоохоронцями проведено оперативну закупку підробленої валюти та затримано двох осіб безпосередньо при спробі збуту 50 тис. підроблених американських доларів. Ще 10 тис. доларів США з ознаками підробки виявили під час обшуку автомобіля затриманих.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до Деснянського районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Заходи з викриття правопорушення проводилися спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Києві, та Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київської області.

Київська міська прокуратура

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