У Києві судитимуть молодика, який наніс ножове поранення брату

У ході сімейного конфлікту зловмисник схопив ніж та вдарив ним у груди родича. На даний час слідчі довели вину фігуранта та скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року оперативний черговий Деснянського управління поліції отримав повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Милославській лікарі виявили 21-річного молодика з ножовим пораненням. Для документування кримінального правопорушення на місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповіла слідча Деснянського управління поліції Анжеліка Папенко, правоохоронці встановили обставини вчинення злочину та провели необхідні першочергові дії:

«Ми з’ясували, що вдома між двома братами виникла сварка, яка переросла у бійку. У ході сутички один із родичів взяв ніж та вдарив іншого, у результаті чого потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітини. З місця події криміналісти вилучили ніж зі слідами бурого кольору, який став знаряддям вчинення злочину та направили його на проведення експертизи».

Зібравши доказову базу та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури поліцейські повідомили 21-річному зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. На час слідства суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочате за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство перекваліфіковано на ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, завершено. Матеріали разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду для розгляду справи по суті. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва