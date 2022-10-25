На Полтавщині викрито групу ділків, які постачали до обласного центру наркосировину та прекурсори
До незаконного обігу наркотиків причетні четверо осіб. Фігурантам вже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Групу наркоділків викрили працівники Слідчого управління поліції області спільно з оперативниками регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.
Як повідомив Ігор Поліщук, начальник обласного Управління боротьби з наркозлочинністю, до протиправної діяльності причетні дві жінки, 55 та 56 років, а також двоє чоловіків, яким 63 та 36. Ділкинь затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після збуту наркосировини.
Сергій Рекун, заступник начальника обласного управління поліції, зазначив: «Під час санкціонованих обшуків, проведених за адресами проживання спільників, слідчі вилучили понад 170 кілограмів макової соломи, прекурсори, мобільні телефони та гроші. Усім чотирьом фігурантам вручили підозри у вчиненні наркозлочинів та використанні кримінальних коштів. За клопотанням Слідчого управління поліції області, погодженим з Полтавською обласною прокуратурою, фігурантам обрано запобіжні заходи – тримання під вартою».
На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 307 (Незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та частиною 2 статті 306 (Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, прекурсорів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Довідково. Санкція частини 2 статті 306 КК України передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)