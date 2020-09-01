У Києві судитимуть нотаріуса, який співпрацював із рейдерами

Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса за фактом пособництва у шахрайському заволодінні нерухомим майном в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2017 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, діючи в інтересах третіх осіб, на підставі підроблених документів незаконно змінив керівника приватного товариства на підставну особу шляхом внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Надалі на підставі підробленого акту приймання-передачі один з об’єктів нерухомості площею понад 900 кв. м на вул. Московській у Києві, що належав вказаному товариству та перебував під арештом, був незаконно переданий у власність іншій компанії. У той же день за пособництва приватного нотаріуса приміщення було перепродано.

Внаслідок умисних дій підозрюваного та його спільників реальним власникам вказаного майна завдано шкоду на суму 8,4 млн гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно приватного нотаріуса скеровано до суду для розгляду по суті.

Матеріали щодо організаторів вказаної оборудки та їх учасників виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому наразі триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва