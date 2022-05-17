У Києві судитимуть обвинуваченого у вбивстві та розчленуванні людини

Печерська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у вчиненні жорстокого вбивства у центрі столиці (ч. 1 ст. 115 КК України).

Встановлено, що підозрюваний деякий час проживав у квартирі 42-річного потерпілого на бульварі Дружби Народів. 16 листопада 2021 року під час спільного вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, у ході якого підозрюваний вбив господаря.

Після вбивства зловмисник ще два дні проживав в квартирі, де знаходилося тіло потерпілого, а потім вирішив позбутися його шляхом розчленування. Рештки тіла чоловік спакував у заздалегідь заготовлені мішки, виніс на смітник, а помешкання ретельно вимив із застосуванням сильнодіючого миючого розчину. За даними слідства, підозрюваний планував ще якийсь час пожити в квартирі вбитого чоловіка, повідомляючи його родичам, що потерпілий у стані алкогольного сп’яніння пішов у невідомому напрямку та не повернувся.

Підозрюваного затримали в Дарницькому районі столиці, де він переховувався в під’їзді однієї із багатоповерхівок. Ним виявився 33-річний уродженець міста Горлівка (Донецька область), раніше судимий за квартирні крадіжки та розбій, а також обвинувачений у справі про повторне викрадення майна.

За результатами досудового розслідування обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду. Обвинувачений перебуває під вартою.

За вчинене йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура