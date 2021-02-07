У Києві судитимуть серійного викрадача велосипедів

Чоловік проник до гаражного боксу та викрав звідти декілька транспортних засобів. За скоєне йому загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Подія трапилася на початку цього року. До поліції надійшло повідомлення від власника боксу, що знаходиться у гаражному кооперативі на вулиці Туполєва. Чоловік повідомив, що невідомий зламав вхідний замок дверей приміщення та викрав звідти п’ять велосипедів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка провела огляд місця події, опрацювала низку відео з камер спостереження, опитала свідків та відібрала відбитки пальців. Працівники відділу кримінальної поліції відразу почали оперативно-пошукові заходи і вже протягом доби встановили особу ймовірного підозрюваного. Зловмисником виявився 45-річний місцевий мешканець, який неодноразово судимий за аналогічні злочини. Викрадені велосипеди правоохоронці знайшли у ломбардах інших районів столиці.

«Отримавши належну доказову базу, ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, та після завершення досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт. За скоєне обвинуваченому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі», – розповіла слідча Святошинського управління поліції Анастасія Бережна.

Відділ комунікації поліції Києва