У Києві судитимуть шахрая, який ошукав пенсіонерку на 40 тис. доларів

У столиці постане перед судом шахрай, який за схемою «родич у біді» ошукав пенсіонерку на 40 тисяч доларів США

Зловмисник двічі скористався необачністю жінки.

Восени минулого року до поліції Києва звернулася жінка, яка попросила розшукати шахрая, якій ошукав її 82-річну мати.

Вночі до пенсіонерки зателефонувала невідомий та розповів про те, що її донька нібито винна у скоєнні автопригоди, а щоби уникнути відповідальності, потрібні гроші.

Жінка назвала свою адресу незнайомцю, який приїхав за грошима та віддала йому 15 600 доларів США.

Згодом зловмисник зателефонував ще раз і повідомив, що потерпілий нібито помер у лікарні та для того, щоб уникнути відповідальності, потрібні ще гроші. Він повернувся вдруге, і жінка віддала 24 400 доларів США із заощаджень доньки

Оперативники відпрацювали відео з камер спостереження, розташованих поблизу місця скоєння злочину, куди зловмисник приїздив на таксі. У результаті правоохоронці встановили його особу, а потім й розшукали.

Це – раніше не судимий киянин, 1996 року народження. Зловмиснику повідомили про підозру.

Слідчі направили матеріали кримінального провадження до суду. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. // magnolia-tv.com