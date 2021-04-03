У Києві судитимуть шахрая, який ошукував людей за схемою «ваш родич в лікарні»

Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного уродженця Луганської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Так, шахраї здійснювали телефонний дзвінок потерпілим (переважно людям похилого віку) та вводили їх в оману, представляючись дочкою або сином, після чого від їхнього імені повідомляли про те, що потрапили у ДТП та перебувають в лікарні.

Надалі під приводом необхідності проведення термінової операції шахраї повідомляли батькам про необхідність передати грошові кошти чоловіку, який приїде за адресою їхнього мешкання.

Побоюючись за життя та здоров’я дітей потерпілі погоджувалися на цю умову. Упродовж години після телефонного дзвінка підозрюваний приходив до потерпілих додому та шляхом обману заволодівав грошовими коштами останніх. Таким способом було завдано шкоду 7 потерпілим на загальну суму понад 300 тисяч гривень.

Наразі обвинувальний акт відносно зловмисника, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, скеровано до Дарницькооо районного суду м. Києва для розгляду по суті.

Матеріали щодо інших учасників шахрайської схеми виділені в окреме кримінальне провадження.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

Київська міська прокуратура