У Києві судитимуть учасників злочинної групи, які займалися нелегальним переправленням мігрантів до ЄС

Київською місцевою прокуратурою № 6 скеровано до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які організували незаконне переправлення нелегальних мігрантів з території Російської Федерації до України та країн Європейського Союзу (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, учасники злочинної групи на власних автомобілях доставляли з території Російської Федерації нелегальних мігрантів (переважно вихідців з країн Близького Сходу) до завчасно орендованих квартир у м. Києві та в інших регіонах України, забезпечували їх проживання, побут, харчування та у подальшому здійснювали перевезення цих осіб до прикордонних районів західних областей України з метою незаконного переправлення через державний кордон до країн ЄС.

Слідством здобуто докази причетності обвинувачених до незаконного переправлення більше 30 нелегальних мігрантів без документів на право перебування на території України, яких 23.04.2020, 28.04.2020 та 14.06.2020 затримано працівниками Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України на відстані 50 метрів від державного кордону України.

Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.

Злочин викрито прокурорами спільно з Департаментом міграційної поліції Національної поліції України та слідчим відділом Печерського УП ГУ НП в місті Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура