У Києві судитимуть злочинну організацію на чолі зі «смотрящими» у СІЗО

Її лідери організували канал постачання та збут наркотиків на території режимної установи. У спільники «авторитети» залучили утриманців СІЗО та осіб з волі. Частина коштів від збуту йшла на поповнення «общака», решта – на функціонування злочинної організації.

Зловмисникам інкримінують вчинення одразу кількох злочинів.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в м. Києві та слідчі столичної поліції, так звані «смотрящі» за двома відділеннями установи налагодили діяльність злочинної організації, яка поділялась на дві групи. Одна група під їхнім контролем «діяла в установі, а інша на волі під керівництвом раніше судимого «кримінального авторитета».

50-річний раніше судимий чоловік, перебуваючи на волі, разом зі спільником фасували та маркували наркотичні засоби у себе вдома. Потім двоє інших учасників здійснювали так звані «перекиди» пакунків через паркан київського СІЗО.

Надалі двоє утриманців режимної установи підбирали наркотики та під контролем двох «смотрящих» збували у СІЗО. Останні відповідали за розподіл коштів, отриманих від реалізації наркотиків. Частина з них йшла на поповнення так званого «общака», решта – на функціонування злочинної організації.

29 вересня поліцейські за погодженням із Київською місцевою прокуратурою направили обвинувальний акт стосовно восьми осіб до Шевченківського районного суду м. Києва. Дії організаторів – двох «смотрящих» та 50-ти річного чоловіка — та учасників злочинної організації кваліфіковані одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України:

створення злочинної організації (ч. 1, 2 та 5 ст. 255 Кримінального кодексу України);

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 321);

незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307).

Лідерам злочинної організації може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі, а іншим фігурантам справи — до 12-ти років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України