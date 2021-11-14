У Києві судитимуть зловмисника за пограбування чоловіка на 50 тисяч євро

Поліцейські провели усі необхідні слідчі дії та довели причетність фігуранта до злочину. За скоєне йому загрожує до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що подія відбулась наприкінці квітня цього року на вулиці Волкова у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції звернувся чоловік, якого під час обміну валют пограбували на 50 тисяч євро. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та задокументували злочини.

Як розповіла старша слідча Деснянського управління поліції Вікторія Ральченко, правоохоронці провели кропітку роботу по збору доказової бази вини броварчанина, 1993 року народження:

«Під час розслідування ми встановили, що зловмисник домовився з 51-річним киянином про обмін 50 тисяч євро. Після того, як потерпілий передав гроші для підрахунку, затриманий втік. Оперативні працівники протягом декількох годин затримали грабіжника у місті Бровари. За процесуального керівництва окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину».

Слідчі Деснянського управління поліції завершили досудове розслідування за ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Обвинувальний акт відносно фігуранта скерований до Деснянського районного суду для прийняття рішення по суті. За скоєне йому загрожує до 13-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва