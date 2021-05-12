У Києві викрили харків’янку, яка збувала наркотичні засоби по всій країні

Зловмисниця за допомогою телеграм-каналу отримувала замовлення, після чого збувала наркотичні засоби шляхом закладок або поштою.

Під час невідкладних слідчих дій вилучено наркотичних засобів та психотропних речовин на загальну суму близько 3 000 000 гривень.

Під час патрулювання території Подільського району працівники поліції охорони на вулиці Газопровідній помітили підозрілу жінку та зупинили для перевірки, у ході якої виявили в її сумці пакунки з наркотичними засобами. Для документування події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що правопорушницею виявилася 32-річна уродженка Харкова, яка налагодила збут наркотичних засобів шляхом закладок або відправленням поштою, замовлення яких отримувала у телеграм-каналі:

«Під час невідкладних слідчих дій за місцем мешкання жінки ми вилучили 20 грамів кокаїну, 20 грамів психотропної речовини «Кетамін», близько 1900 таблеток екстазі, 550 марок ЛСД, 1,5 кілограма амфетаміну, 1 кілограм мефедрону та 2 кілограма канабісу. Окрім цього, вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації. Все вилучене направлено для проведення відповідних експертиз».

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину та слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі ми встановлюємо інших осіб, причетних до даної злочинної діяльності», — додав Андрій Крищенко.

Відділ комунікації поліції Києва