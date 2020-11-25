У Києві викрили школярку, яка надала неправдиве повідомлення про замінування навчального закладу

Слідчі готують клопотання до суду щодо застосування до дівчини примусових заходів виховного характеру.

До поліції надійшов дзвінок про замінування навчального закладу на вулиці Івана Кудрі. На місце події негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Із навчального закладу було евакуйовано близько 300 осіб, серед яких учні, вчителі та інші працівники. Експерти-вибухотехніки зі службовими собаками ретельно обстежили будівлю та прилеглу територію. У результаті перевірки будь-яких небезпечних чи вибухових пристроїв не виявлено.

У ході відпрацювання виклику правоохоронці встановили, що до надання неправдивого повідомлення про замінування причетна 12-річна учениця цього ж навчального закладу. Працівники ювенальної превенції в присутності психолога та близьких її родичів опитали дівчинку.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Поліцейські клопотатимуть перед судом про призначення школярці заходів виховного характеру.

Відділ комунікації поліції Києва