У Києві викрили злочинну групу, яка організувала незаконний бізнес із надання сексуальних послуг

Інтимний сервіс налагодила жінка, а допомагали їй в цьому два адміністратори та водій. Для надання пікантних послуг спільники залучили близько 50 повій. Слідчі кваліфікували дії правопорушників як сутенерство. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Співробітники управління міграційної поліції столичного главку спільно зі слідчими Печерського управління поліції, під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури міста Києва та за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1 на території Києва затримали членів організованої групи за сутенерство.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинного угруповання входило четверо осіб. 42-річна організаторка орендувала квартири в центрі столиці, де повії надавали інтимні послуги. Їй допомагали два адміністратори, які займалися розміщенням рекламних оголошень у мережі Інтернет. Вони ж проводили так звані «кастинги» й співбесіди з жінками, які бажали надавати сексуальні послуги за гроші. Також був задіяний водій-охоронник, який супроводжував повій до клієнтів.

Як з’ясували поліцейські, для надання пікантних послуг спільники залучили близько п’ятдесяти повій, які за свою «роботу» отримували від 1000 до 5000 гривень за годину. Із так званої «виручки» 50 % дівчата залишали собі, а 50 % віддавали членам угруповання.

За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва