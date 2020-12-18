У Києві викрито 5 підпільних гральних закладів

За процесуального керівництва прокурорів Київських місцевих прокуратур № 4 та № 9 виявлено та припинено незаконне функціонування п’яти гральних закладів на території Дніпровського та Солом’янського районів столиці.

Так, в межах розслідування кримінального провадження протягом декількох днів було задокументовано та припинено діяльність чотирьох гральних закладів на території Дніпровського району, які функціонували без будь-яких зовнішніх розпізнавальних ознак, а відвідувачів приймали за попереднім дзвінком.

В одному із гральних закладів на вул. Празький, який пропрацював лише декілька днів на момент проведення обшуку знаходилось 13 осіб. Інший гральний заклад лише готувався прийняти «гравців».

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на Чоколівському бульварі у Солом’янському районі столиці.

За результатами обшуків в приміщеннях, де відбувалася незаконна діяльність, вилучено понад 120 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, вживаються заходи для накладення на вилучене майно арешту та встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів для притягнення їх до відповідальності.

Викриття незаконної діяльності проводилося спільно з працівниками столичної поліції.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Пресслужба Київської міської прокуратури