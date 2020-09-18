Мужчина до смерти забил сожительницу топорищем

Мужчина в Винницкой области подозревается в том, что забил до смерти свою сожительницу, используя деревянное топорище. Он арестован.

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры.

«По данным следствия, 41-летний житель Мурованокуриловецкого района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил с сожительницей в спор, который перерос в драку. Мужчина нанес потерпевшей руками и деревянным топорищем многочисленные удары по телу и лицу. В результате полученных травм и травматического шока 36-летняя женщина умерла», — говорится в сообщении.

Следственным судьей Мурованокуриловецкого районного суда удовлетворено ходатайство об избрании подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает назначение наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.