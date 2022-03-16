За вчинення ДТП з трьома загиблими патрульного засуджено до 8 років ув’язнення (фото)

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним інспектора сектору реагування патрульної поліції у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель трьох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Дорожньо-транспортна пригода сталась 1 серпня минулого року поблизу с. Заруддя Хмельницького району.

За даними слідства, перебуваючи за кермом автомобіля марки «Мерседес Е200», засуджений виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автівкою «Дачія Логан» під керуванням львів’янина.

В результаті водій транспортного засобу, що рухався відведеною для нього смугою, а також два його пасажира – дружина та дворічний син, загинули на місці події.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду поліцейському призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури