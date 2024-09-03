Німецьке подружжя обвинувачують у вбивстві двох українок і викраденні дитини

Прокуратура німецького міста Мангейм висунула обвинувачення подружжю за підозрою в подвійному вбивстві двох українок і викраденні дитини.

Про це повідомляється на сайті відомства, передає Укрінформ.

«Після завершення широкомасштабного розслідування прокуратура Мангейма висунула обвинувачення проти 44-річної жінки та 43-річного чоловіка… за підозрою у вбивстві у двох епізодах, і в одному епізоді у зв’язку із викраденням неповнолітньої дитини», – йдеться у пресрелізі.

Слідчі дійшли висновку, що подружжя, яке не могло мати дітей, спланувало операцію з викрадення новонародженої дівчинки, котру хотіло видати за власну дитину. Планування почалося не пізніше березня 2023 року. Для цього 44-річна жінка приєдналася до групи з підтримки українських біженців у Telegram, через яку в січні 2024 року увійшла в контакт із 27-річною українкою, яка потребувала допомоги в перекладі під час народження дитини. Жінка від самого початку діяла з наміром пізніше викрасти немовля. Рішення вбити породіллю, а також її 51-річну матір, які жили в притулку для біженців, виникло на початку лютого 2024 після народження дитини.

Повідомляється, що для реалізації плану злочину подружжя таємно ввело заспокійливі ліки обом жінкам, коли всі разом були в ресторані ввечері 6 березня 2024 року. Коли 51-річній жертві стало зле і у неї підвищився кров’яний тиск, подружжя спочатку відвезли додому її дочку та онуку, зробили вигляд, що везуть бабусю до лікарні, але натомість поїхали на озеро в Бад-Шенборні, де чоловік щонайменше чотири рази вдарив жертву невідомим предметом по голові, внаслідок чого 51-річна жінка невдовзі померла.

Після цього пара забрала 27-річну жінку та її доньку під приводом того, що мати жінки перенесла серцевий напад і перебуває в лікарні, і поїхала з ними в Гоккенхайм, де чоловік щонайменше тричі вдарив жінку, яка все ще перебувала під впливом ліків, невідомим предметом по голові. Внаслідок черепно-мозкової травми смерть настала негайно. Після цього пара злочинців підпалили тіло жертви та повернулася додому з немовлям.

Регіональний суд Мангейма тепер має ухвалити рішення. Подружжя тим часом перебуває під вартою.

Як повідомлялося, трагедія сколихнула Німеччину після того, як стало відомо про зникнення обох жінок і маленької дівчинки. Спочатку було знайдено тіло 27-річної жінки, 7 березня на березі Рейну; 13 березня було затримано 43-річну жінку, росіянку за походженням, та її 44-річного чоловіка-німця. У них знайшли неушкодженою 5-тижневу дівчинку. Тіло бабусі знайшли пізніше.