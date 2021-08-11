У Києві викрито 6 підпільних гральних закладів

Прокурори Дарницької та Шевченківської окружних прокуратур міста Києва спільно із столичними правоохоронцями виявили та припинили незаконне функціонування шести гральних закладів на території столиці.

Так, в межах розслідування кримінальних проваджень задокументовано та припинено діяльність п’яти гральних закладів на території Дарницького району, які функціонували на Харківському шосе та на вулицях Срібнокільській, Єлизавети Чавдар та Анни Ахматової.

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на вул. Д. Щербаківського у Шевченківському районі столиці.

Вказаний гральний заклад надавав свої послуги як у замаскованому приміщенні, так і в мережі інтернет.

За результатами обшуків проведених у приміщеннях нелегальних «казино» вилучено понад 150 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення осіб, причетних до нелегальної діяльності.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

Київська міська прокуратура