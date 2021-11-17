У Києві викрито групу колишніх силовиків, які збували кокаїн і метадон

Поліцейські затримали зловмисників під час продажу чергової партії наркотиків. Тепер чоловікам загрожує до дванадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Під час відпрацювання оперативної інформації столичні поліцейські спільно зі співробітниками Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури викрили злочинну діяльність групи осіб, які займалися продажем кокаїну та метадону. Ними виявилися колишні оперативні співробітники одного з правоохоронних органів.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Богдан Марченко, спільники збували наркотичні речовини на території Київщини протягом декількох останніх років:

«Ми з`ясували, що чоловіки продавали «товар» переважно оптом і щомісяця заробляли близько 30 000 доларів. Зловмисників затримали під час чергового збуту 20 грамів кокаїну та 100 грамів метадону, що є особливо великим розміром. За місцем проживання фігурантів ми провели санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили речові докази: ваги із залишками наркотичних речовин, мобільні телефони, паспорти, посвідчення, спеціальні технічні засоби, предмети, схожі на боєприпаси та зброю. Все вилучене направлено на відповідні експертизи».

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«За погодженням із окружною прокуратурою одному з правопорушників слідчі повідомили про підозру за частиною третьою статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншому фігуранту. Триває досудове розслідування», — додав Богдан Марченко.

Відділ комунікації поліції Києва