У Києві викрито підпільне виробництво та збут підроблених ліків із місячним прибутком в півмільйона гривень

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 викрито групу осіб, які виготовляли нарковмісні лікарські засоби та збували їх через поштові відправлення.

Встановлено, що ділки підробляли пігулки та видавали їх за лікарські засоби, які у своєму складі містять психотропну речовину – сибутрамін. У подальшому, вказані особи збували підроблені пігулки через Інтернет за допомогою кур’єрської доставки.

За попередніми підрахунками, місячний прибуток зловмисників складав близько 500 тис. гривень.

У ході контролю за вчиненням злочину здійснено 4 оперативні закупки вказаних лікарських засобів, які після проведення експертного дослідження виявились підробленими, та не містили в собі психотропної речовини — сибутрамін.

Під час проведення 11 санкціонованих обшуків на території м. Києва та Київської області вилучено майже 200 тис. підроблених пігулок, виробниче устаткування, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Вартість вилученої продукції становить понад 4 млн гривень.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 307 КК України.

По усім вилученим пігулкам призначено експертизи, за результатом яких буде вирішено подальша кваліфікація злочину.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно із СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження ДБН НП України та силової підтримки бійців ТОР.

Київська міська прокуратура