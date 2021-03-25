За удар сусіда лопатою маньківчанин відсидить 3 роки

Уманською окружною прокуратурою забезпечено підтримання обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно раніше судимого жителя Маньківського району, який під час словесного конфлікту, що виник на ґрунті неприязних відносин, наніс удар штиковою лопатою по обличчю потерпілого, чим заподіяв останньому середньої тяжкості тілесні ушкодження, спричинивши тривалий розлад здоров’я особи.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

Вироком Маньківського районного суду обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 КК України, та призначено покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, частково приєднавши не відбуте покарання за попереднім вироком після вчинення ним корисливого злочину. // Дзвін