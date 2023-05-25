На Черкащині підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої взято під варту

За принципової позиції Черкаської обласної прокуратури в апеляційному суді оскаржено ухвали слідчих суддів про обрання запобіжних заходів не пов’язаних з триманням під вартою трьом фігурантам кримінального провадження, підозрюваним у зґвалтуванні неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 КК України).

У ході апеляційного розгляду прокурор у суді довів обґрунтованість запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою на час здійснення досудового розслідування з метою належної правової охорони загальносуспільних прав та інтересів, а також недоцільність обрання інших запобіжних заходів.

Рішенням апеляційного суду трьом підозрюваним, двоє з яких на момент вчинення діяння були працівниками поліції, змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.

Наразі тривають необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані повне, всебічне з’ясування обставин кримінального правопорушення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не можу бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури