У Києві вулиці Райдужній під час бійки вбили чоловіка

Між двома чоловіками напідпитку виникла сварка, яка переросла у бійку. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Наразі зловмиснику оголошено про підозру, за скоєне йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

До київської поліції від лікарів надійшло повідомлення про госпіталізацію з вулиці Райдужній 47-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події. Правоохоронці опитали свідків та встановили, що в дерев’яних альтанках біля озера відпочивали дві компанії. Через деякий час між відпочиваючими виникла сварка, у ході якої один із чоловіків штовхнув іншого на землю та декілька разів вдарив.

Постраждалого із травмами голови та ушкодженнями внутрішніх органів доставили до медичного закладу для надання допомоги. Проте наступного дня від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що затриманий – житель столиці, 1998 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

На даний час фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, та судом обрано запобіжних захід – домашній арешт. За скоєне правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва