У Києві за хабар у 2 тис. доларів судитимуть посадовця КМДА

Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва направлено до суду обвинувальний акт відносно начальника управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва КМДА, викритого на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, посадовець КМДА висловив вимогу громадянину щодо надання неправомірної вигоди за невжиття заходів реагування на порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

07.10.2021 посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди.

Наразі щодо обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. На майно посадовця накладено арешт з метою забезпечення конфіскації майна.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура