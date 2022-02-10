У Києві за викрадення людини та вимагання затримано трьох поліцейських з Дніпропетровщини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримано заступника начальника слідчого відділу та двох оперуповноважених одного з управлінь поліції Дніпропетровської області (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що 09.02.2022 правоохоронці прибули до міста Києва для проведення обшуку житла громадянина в рамках кримінального провадження щодо можливого шахрайства.

Після проведення обшуку, правоохоронці протиправно, без складання жодних процесуальних документів, затримали власника житла – 29-річного мешканця міста Києва, та помістили його до свого автомобілю.

У подальшому поліцейські висунули чоловіку вимогу про надання їм 12 тисяч доларів США, а у разі відмови погрожували повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обранням запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Правоохоронці дозволили чоловіку зателефонувати знайомим, щоб останні зібрали та передали йому вказані кошти.

Того ж дня трьох працівників поліції затримано після отримання останніми 6 300 тис доларів США неправомірної вигоди.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення та фіксацію всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві, за оперативного супроводження Київського міського управління ДВБ Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура