У Києві за збут наркотиків судитимуть уродженця Севастополя

Під час досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під час відпрацювання на станції метро «Вокзальна» правоохоронці зупинили для перевірки пасажира. Під час огляду сумки 28-річного уродженця міста Севастополь поліцейські виявили та вилучили пакетики з пігулками та речовиною білого та зеленого кольору.

Як розповів начальник слідчого відділу управління поліції в метрополітені Олексій Журавель, згідно з висновком експерта, вилучене є особливо небезпечними наркотичними засобами – канабіс, амфетамін та PVP:

«За фактом події ми розпочали кримінальне провадження за частиною третьою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та повідомили правопорушнику про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. У ході досудового розслідування ми з’ясували, що чоловік придбав наркотики через мережу Інтернет та у подальшому мав намір збути їх на території Києва шляхом так званих «закладок»».

Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом до суду. Зловмиснику загрожує від дев’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва