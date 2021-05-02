У Києві заблоковано роботу мережі підпільних обмінників електронних валют: щомісячний обіг становив $1 мільйон

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Ділки щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад $1 мільйон.

У ході досудового слідства встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в «DarkNet». Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів.

За даними СБ України, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами;

велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті.

Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття проводились під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

СБУ