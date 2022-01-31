У Києві засуджено молодика, який задушив пенсіонерку та сховав тіло у коморі

Слідчі зібрали достатньо доказів, повідомили фігуранту про підозру та скерували справу до суду. Наступні одинадцять років він перебуватиме у в’язниці.

Нагадаємо, що подія сталася наприкінці 2019 року. Тоді на спецлінію 102 зателефонувала жінка та повідомила, що у квартирі її знайомого на вулиці Зодчих знаходиться жінка без ознак життя. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також судово-медичний експерт.

По прибуттю правоохоронці з’ясували, що заявниця прийшла у гості до нового знайомого, який замість «сюрпризу», показав їй бездиханне тіло 82-річної власниці квартири, яке було сховане у коморі під горою одягу. Аби подруга не розповіла нікому про скоєне, зловмисник схопив ніж та почав погрожувати останній вбивством. Зумівши втекти, жінка повідомила про дану подію у поліцію. Раніше судимого за незаконне заволодіння транспортним засобом 23-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у власній квартирі.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та встановили, що напередодні між померлою та підозрюваним відбулася сварка. У ході конфлікту хлопець повалив жінку на землю, обмотав шию шарфом, запхнув у рот ганчірку, накрив голову поліетиленовим пакетом та помістив тіло у комору, де прикрив одягом. Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть жінки наступила внаслідок механічної асфіксії.

Слідчі Святошинського управління поліції під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури провели досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Дослідивши надані слідчими докази та провівши судовий розгляд кримінального провадження, Святошинський районний суд виніс вирок, згідно якого 23-річний підозрюваний вважається винним у вчиненні особливо тяжкого злочину. Фігуранту призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва