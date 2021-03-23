У Києві затримали чоловіка, який намагався викрасти 5 прокатних велосипедів

Учора вночі, проїжджаючи на проспекті Оболонському, увагу автопатруля привернув чоловік, який ніс в руках велосипед.

Під’їхавши ближче, поліцейські помітили, що в руках у громадянина прокатний велосипед із заблокованими колесами.

Патрульні з’ясували, що транспортний засіб належить службі прокату. Пояснити навіщо взяв велосипед — чоловік не зміг.

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для з’ясування всіх обставин та надання правової кваліфікації діям затриманого. // Вартові еспресо