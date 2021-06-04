За матеріалами контррозвідки СБУ повідомлено про підозру ексдиректору одного з підприємств Укроборонпрому

Контррозвідка Служби безпеки України викрила колишнього гендиректора одного з харківських підприємств ДК «Укроборонпром». Він підозрюється у порушенні законодавства: надав іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання відповідного дозволу.

Співробітники СБУ з’ясували, що держпідприємство підписало зовнішньоекономічний контракт. Згідно з ним воно здійснювало технічне обслуговування військово-транспортного літака міноборони однієї з іноземних країн. Встановлено, що угода була укладена з порушенням вимог українського законодавства.

Директор підприємства особисто прийняв рішення надати іноземному замовнику послуги військового призначення без отримання дозволу Державної служби експортного контролю України.

Наразі слідчі СБУ повідомили ексдиректору державного підприємства про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності відбувалося під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

СБУ