У Києві затримали чоловіка, який під час застілля вбив знайомого

Через ревнощі до цивільної дружини між товаришами виникла суперечка, під час якої один із них вдарив іншого ножем у груди. Від отриманої травми чоловік помер на місці.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на бульварі Вацлава Гавела вони виявили мертвого чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою негайно виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції.

У ході проведення першочергових слідчих та оперативно-розшукових дій працівники поліції з’ясували, що у помешканні власниця оселі з цивільним чоловіком та двома товаришами розпивали алкогольні напої. Згодом між співмешканцем та одним із знайомих виникла суперечка, під час якої чоловік вдарив 47–річного гостя кухонним ножем у груди. Від отриманої травми потерпілий помер на місці.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Солом’янського району, 1992 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки з проникненням у приміщення.

Слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва