У києві затримали чоловіка, який пограбував аптеку в Шевченківському районі

Зловмисник зайшов до приміщення та почав погрожувати фармацевту аби вона продала йому ліки без рецепта. Після перескочив через вітрину, штовхнув продавчиню та забрав медикаменти. Однак невдовзі його затримали поліцейські. За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.

Інцидент трапився на вулиці Багговутівській у Шевченківському районі столиці. До приміщення аптеки зайшов невідомий та почав агресивно поводитися та вимагати продати йому медикаменти. Відвідувачка, яка знаходилась у цей час в приміщенні, не розгубилась та викликала поліцію. Спецпризначенці затримали грабіжника неподалік від місця скоєння злочину та викликали слідчо-оперативну групу.

Як розповіла слідча Шевченківського управління поліції Олена Яремчук, по прибуттю за вказаною адресою слідчі опитали потерпілу та з’ясували, що близько 16-ї години до приміщення аптеки зайшов невідомий:

«Зловмисник спочатку вимагав у фармацевта продати ліки без рецепта, однак вона відмовила. Така відповідь не сподобалась порушнику, він штовхнув співробітницю аптеки, розбив вітрину та монітор комп’ютера й забрав медикаменти. Раніше судимого уродженця АР Крим 1985 року народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – грабіж і хуліганство. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру у скоєнні злочинів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва