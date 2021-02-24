У Києві затримали чоловіка, який поранив ножем та пограбував перехожу

Чоловік погрожував жінці, а коли потерпіла почала пручатися, він наніс їй декілька ножових поранень, забрав мобільний телефон і втік. Правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, на час слідства він перебуватиме під вартою.

До київської поліції надійшло повідомлення про те, що на Оболонському проспекті стався розбійний напад на жінку. Аби перевірити обставини правопорушення на місце події прибула районна слідчо-оперативна група та лікарі.

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці опитали свідків даного інциденту та розпочали оперативно-розшукові заходи нападника:

«Ми з’ясували, що зловмисник напав на жінку у під’їзді будинку, коли та поверталась додому. Чоловік спочатку погрожував їй ножем, а коли жінка відмовилась віддавати особисті речі, то нападник наніс їй декілька ножових поранень в шию та руки, забрав мобільний телефон і втік».

Співробітники карного розшуку Головного та Оболонського управління поліції провели комплекс оперативно-розшукових заходів, встановили особу та затримали зловмисника. Ним виявився 29-річний мешканець Донеччини, який тимчасово проживає у столичному хостелі.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. На час слідства чоловік перебуватиме під вартою. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва