У Києві затримали чоловіка, який скоював розбійні напади на кредитні установи
Погрожуючи пістолетом касиру, зловмисник забирав із каси гроші. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
До київської поліції надійшло повідомлення про те, що у Святошинському районі столиці на вулиці Академіка Єфремова невідомий зайшов до установи з надання фінансових послуг та, погрожуючи пістолетом, забрав із каси 20 тисяч гривень. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками.
Як розповів начальник відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку Головного управління поліції у місті Києві Олександр Чуча, по прибуттю правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків події:
«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми спільно з оперативними працівниками Святошинського та Дніпровського управлінь поліції затримали 55-річного уродженця Львівської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили предмет, схожий на пістолет. Вилучене відправили на проведення експертного дослідження. Також у ході перевірки ми з’ясували, що чоловік вчинив аналогічний злочин у Дніпровському районі столиці. Зловмисник щоразу переодягався перед тим, як заходити до кредитної установи, видаючи себе за різних осіб».
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Затриманого перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.
Відділ комунікації поліції Києва