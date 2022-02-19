У Києві затримали чоловіка за вчинення шахрайства на пошті

Зловмисник прийшов до відділення під виглядом відправника посилки, від якої відмовився покупець, та за підробленим паспортом забрав відправлення, яке йому не належало. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до заволодіння смартфоном за аналогічною схемою в іншому філіалі пошти. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До столичної поліції надійшла оперативна інформація про те, що у місті невідомі налагодили шахрайську схему заволодіння чужим майном, зокрема телефонами у поштових відділеннях. За злочинним планом зловмисник приходить забирати повернуту посилку, видаючи себе за власника відправлення, від якого відмовився покупець, а під час видачі замовлення показує підроблений документ на ім’я справжнього господаря товару.

Як розповів заступник начальника оперативно-пошукового відділу столичної поліції Володимир Мусійчук, у Голосіївському районі поліцейські затримали правопорушника, який за даною схемою забрав з пошти смартфон:

«Аби заволодіти чужою повернутою посилкою, чоловік пред’явив співробітнику пошти паспорт на ім’я власника відправлення. У подальшому порушник забрав ґаджет, вартість якого становить близько 15 тисяч гривень, та намагався піти з відділення, проте його одразу зупинили правоохоронці. Раніше не судимого місцевого мешканця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за фактом шахрайства та підробки документа, що передбачено ч. 2 ст. 190 та ч. 1 та 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до трьох років позбавлення волі.

«На даний час ми збираємо докази для повідомлення затриманому про підозру за вчинення аналогічного злочину, скоєного на території Дніпровського району столиці, а також встановлюємо інших осіб, причетних до злочинної схеми», — додав майор поліції Володимир Мусійчук.

Відділ комунікації поліції Києва